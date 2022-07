LASK spielt auf einer Party ohne Gäste

Auf Facebook drückte Weißkirchen Unverständnis darüber aus, dass der LASK auf den Ausschluss der Öffentlichkeit im letzten Warmlaufen vor dem Bundesligaauftakt am Samstag gegen Klagenfurt (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) besteht.

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer will beim möglichen Debüt von Zugang Robert Zulj allerdings keine taktischen Varianten vor Klagenfurt verbergen – der Grund ist ein banaler: Der Nebenplatz ist behördlich nicht für Zuschauer zugelassen. Die Partie in Weißkirchen auszutragen kam wiederum für den LASK nicht in Frage – wegen des dortigen Kunstrasens.