LASK: Sorgen um Goiginger, Entwarnung bei Klauss

"Es ist eine Vorsichtsmaßnahme", erklärte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner, warum Thomas Goiginger gestern im Test gegen Sparta Prag (1:0) in Bad Leonfelden fehlte. Vorsicht ist auch geboten: Der Flügelstürmer laboriert an einer Schambeinentzündung.

Es ist eine der unangenehmsten Verletzungen, die ein Fußballer haben kann: Jeder spricht auf eine andere Behandlung an, sie kann schnell heilen – oder ganz lange dauern. Dogan Erdogan brauchte etwa zehn Monate, um wieder spielfit zu sein.

Weil das Problem bei Goiginger in einem frühen Stadium erkannt wurde, dürfte er schnell wieder zurück sein – so wie Klauss, der gestern sein Comeback gab. Wegen eines auffälligen EKG war der Brasilianer im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren überprüft worden. Alles ist in Ordnung, das für den Europacup notwendige internistische Gutachten wurde ausgestellt.

Das Tor gegen den tschechischen Europa-League-Starter erzielte Fabian Benko (88.). Heute geht die Testspielserie des LASK in Perg gegen Bohemians Prag weiter (17 Uhr). Es ist das letzte Spiel ohne Alexander Schlager und Maximilian Ullmann, die nach der U21-EM am Montag ins Training einsteigen. Schlager nutzte die letzten freien Tage für seinen besten Fang: Der Torhüter heiratete gestern.

Mislov vor der Unterschrift

Bei der SV Guntamatic Ried stehen vor dem morgigen Test gegen den deutschen Drittligisten 1860 München (16 Uhr) zwei Mittelfeldspieler vor der Unterschrift. Einer soll laut OÖN-Infos Roko Mislov sein.

Der 31-jährige Kroate, in der vergangenen Saison 29 Mal für St. Pölten im Einsatz, bekam beim Bundesligisten keinen neuen Vertrag. In Ried soll er der Stratege im Mittelfeld werden. Vor zwei Jahren war er hauptverantwortlich dafür, dass Hartberg anstelle von Ried in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Beim zweiten könnte es sich um Reuben Acquah vom LASK handeln. Der 22-Jährige, der sich im Frühjahr bei der Leihe zu Hartberg nicht durchsetzen konnte, überzeugte in den Testspielen. Zudem sind aktuell zwei junge Torhüter im Training dabei. Rieds Ex-Spieler Mario Kröpfl zieht es zu Horn.

Schon gestern gewann der FC Juniors OÖ gegen den ungarischen Zweitligisten FC Gyirmot 2:1, heute sind zwei weitere Zweitligisten im Einsatz: Anlässlich der 70-Jahr-Feier von SK St. Magdalena tritt Blau-Weiß Linz beim Landesligisten (16 Uhr) an. Vorwärts Steyr nimmt es im Trainingslager in Sachsenburg mit dem KAC aus der Kärntner Liga auf. Mit Stürmer Elvir Hadzic und den Verteidigern Cinar Sansar sowie Tim Müller werden drei Testspieler dabei sein.

Ebenfalls heute testet Rapid in Bad Wimsbach gegen den tschechischen Erstligisten Jablonec (15.30 Uhr). Stürmer Andrija Pavlovic reiste bereits aus dem Trainingslager in Bad Zell ab: Der 25-Jährige wurde an APOEL Nikosia verliehen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.