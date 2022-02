LASK-Schlager gegen Salzburg wird verschoben

Der für Sonntag geplante Bundesliga-Schlager des LASK gegen Red Bull Salzburg muss tatsächlich verschoben werden. Wegen zu vieler positiver Corona-Fälle bei den Salzburgern hat die Bundesliga die Partie gestern auf kommenden Mittwoch verschoben.

Eigentlich wäre an diesem Tag das ÖFB-Cup-Halbfinale der Salzburger gegen den Wolfsberger AC geplant gewesen. Diese Partie wurde jetzt aber in Absprache mit dem ÖFB aus unbestimmte Zeit verlegt. Das Finale im ÖFB-Cup findet erst am 1. Mai statt. Bis dahin wird sich doch ein Ersatztermin finden.

Bei den gestrigen Corona-Tests der Salzburger dürfte es weitere positive Fälle gegeben haben. Damit konnte Salzburg nicht mehr jene 14 Feldspieler und zwei Torhüter aus dem 30-Mann-Kader stellen, die als Minimum notwendig sind.

Alle anderen Spiele finden, wie ursprünglich fixiert, am Sonntag statt. Bis Mittwoch besteht die Hoffnung, dass sich einige der jetzt positiv getesteten Spieler freitesten können. Bei den Tests der Salzburger am Dienstag hatte es 15 positive Fälle unter Spieler und Betreuern gegeben.