LASK schiebt Test gegen St. Gallen ein

Den Aufgalopp zum Vorbereitungsprogramm gewann der LASK gegen Pregarten (7:0), am Samstag ist der LASK gegen die Admira am Ball. Die Partie gegen den Zweitligisten muss im voestalpine-Stadion in Pasching (11.30 Uhr) ausgetragen werden - und damit ohne Zuschauer. Laut Mietvertrag sind Profi-Spiele dort nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich.

Der Rasen in der Raiffeisen-Arena wird geschont, die Alternative auf dem LASK-Platz fiel aus: Dort, wo Blau-Weiß Linz den Aufstieg in die Bundesliga feierte, seien "aufgrund der notwendigen Sanierungsaribeten im Nachgang einer Meisterfeier eines anderen Vereins" keine Spiele möglich, wie der LASK mitteilte. Aus dem gleichen Grund wird auch das Match gegen Debrecen am 14. Juli in Pasching ausgetragen. Der LASK wird beide Partien im Livestream übertragen.

Einen zusätzlichen Test schob der LASK ein: Am 8. Juli reisen die Athletiker nach Jenbach und treffen dort auf St. Gallen (16 Uhr). Der Schweizer Erstligist wird vom ehemaligen Salzburg-Trainer Peter Zeidler aufgestellt, im Kader stehen mit Ahmet Vallci und Fabian Schubert zwei Österreicher.

Die Testgegner des LASK

24. Juli, 18 Uhr: Pregarten - LASK 0:7 (0:2)

Tore: Mustapha (18.), Ljubic (45.+1), Michorl (64.), Balic (77., 87.), Usor (78.), Koulouris (82.)

1. Halbzeit: Lawal; Stojkovic, Kecskes, Luckeneder, Renner; Jovicic, Ljubic; Flecker, Zulj, Goiginger; Mustapha

2. Halbzeit: Siebenhandl; Radulovic, Ziereis, Twardzik, Ba; Horvath, Zirngast; Balic, Michorl, Usor; Koulouris

4. Juli, 17 Uhr | Windischgarsten: 1860 München - LASK

8. Juli, 16 Uhr | Jenbach: LASK - St. Gallen

14. Juli, 17 Uhr | voestalpine-Stadion: LASK - Debrecen

15. Juli, 16 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - Vienna

