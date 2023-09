Ohne Trainer Thomas Sageder reiste der LASK gestern in Richtung Tirol ab, wo heute Imst in der zweiten Runde des Fußball-Cups der Gegner ist (18.30 Uhr): Der 40-Jährige war nach dem 0:0 in der Bundesliga gegen Hartberg nach Faak am See aufgebrochen, wo er im letzten Modul des Pro-Lizenz-Trainerkurses Anwesenheitspflicht hatte.