LASK: Rapid-Kicker und ein tschechischer Youngster hoch im Kurs

Wird das Finish des Winter-Transferfensters für den LASK zum Wettlauf gegen die Zeit? Morgen Mitternacht endet die Übertrittszeit - bis dahin wollen die Athletiker im Idealfall noch doppelt zuschlagen.

Zwei Offensivspieler stehen bei den Athletikern hoch im Kurs: Bei einem soll es sich - wie heute in den OÖN berichtet - um Christoph Lang von Rapid Wien handeln. Auch das zweite Objekt der schwarzweißen Begierde dürfte nun bekannt sein: Eine heiße Spur führt laut OÖN-Infos in das benachbarte Ausland nach Tschechien. Der 22-Jährige Krystof Danek soll kurz vor dem Wechsel in die Stahlstadt stehen - dürfte heute den Medizincheck absolvieren.

Der Offensivmann, der in der vorderen Reihe mehrere Position bekleiden kann, soll bis Sommer vom tschechischen Top-Klub Sparta Prag ausgeliehen werden. Anschließend soll der Deal auch eine Kaufoption beinhalten. Bei den Tschechen kam Danek im Herbst nur auf neun Einsätze - in der Vorsaison war er an Liga-Rivale Pardubice (20 Spiele, sechs Tore) verliehen.

Lang und Schopp bald wieder vereint?

Ebenfalls zuletzt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen ist Christoph Lang bei Rapid Wien. Mit den Grün-Weißen steht der LASK aktuell ebenfalls in Verhandlungen, noch gibt es aber keine Einigung.

Für Lang würde es bei den Linzern ein Wiedersehen mit Markus Schopp geben: Mit dem 50-Jährigen hatte der Offensivspieler 2023 bei Hartberg seine wohl erfolgreichste Zeit im Oberhaus, traf für die Steirer in 19 Pflichtspielen fünf Mal und bereitete vier Tore vor.

