LASK pfeift die Vorbereitung neu an

Die Leistung im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Manchester United (1:2) ist ein Motivationsschub für den Anlauf auf die erste Cup-Runde gegen Siegendorf (28./29./30. August) und den Bundesliga-Ankick (11. August). Den Kurzurlaub nutzten einige Spieler für ein Treffen am Wörthersee.

Der neue Co-Trainer wurde gestern präsentiert: Wie berichtet ist Stephan Helm ab sofort für die Offensive zuständig. "Stephan ist die ideale Besetzung", sagte Trainer Dominik Thalhammer über den 37-jährigen Burgenländer, der zuletzt die U21 der Grasshoppers in Zürich betreute. Felix Luckeneder, der heute ins Training hätte einsteigen sollen, bleibt nach der Leihe nun fix in Hartberg und unterschrieb für zwei Jahre. An Nemanja Celic, meist als Kooperationsspieler beim FC Juniors OÖ am Ball, ist Tirol interessiert.

