LASK nur Vierter: "Der Leidensweg ist zu Ende"

Beim Schlusspfiff der Fußball-Bundesliga um 18.53 Uhr war beim LASK nur noch Leere übrig. Mit hängenden Köpfen und körperlich müde schleppten sich die Spieler in die Kabine. Vom Titel hatte man nach dem ersten Platz im Grunddurchgang geträumt. Nach dem 0:3 gegen den längst enteilten Meister Salzburg landeten die Athletiker hart auf dem vierten Platz. Statt Champions League spielt der LASK in der kommenden Saison in der Europa-League-Qualifikation. Zwei K.o.-Duelle müssen gewonnen werden, um in die Gruppenphase einzuziehen.

"Der Leidensweg ist zu Ende", sagte Trainer Valerien Ismael ernüchtert. Die Corona-Zwangspause samt Punktabzug und Nebengeräuschen hatte den LASK aus der Erfolgsspur geworfen. "Es war eine extrem schwierige Zeit für uns alle. Wir müssen das hinter uns lassen", sagte der 44-Jährige. "Wenn unsere Strafe ist, über die Qualifikation in die Europa League kommen zu müssen, dann nehmen wir das als Herausforderung an."

Zum Abschluss konnte der LASK-Gegner Salzburg nur bei zwei Fouls im Strafraum ein Bein stellen. Bild: APA

Nur nach der ersten sowie der 32. und damit letzten Runde lag der LASK außerhalb der Top 3. "Wir haben es selbst in der Hand", hatte Ismael vor den entscheidenden Spielen gegen Wolfsberg, Rapid und Salzburg jeweils gesagt. Kein einziges Mal griff der LASK zu, alle drei wurden verloren. Dass gegen den Meister ein Sieg für den dritten Platz notwendig ist, war gestern nach einer halben Stunde klar. Da führte Konkurrent WAC gegen Rapid mit 2:0. Eine der besten Leistungen in der verkorksten Meistergruppe reichte dem LASK, um Salzburg zu bremsen – zu mehr aber nicht. Die besten Chancen vergaben Joao Klauss (37.) und Peter Michorl (40.), der Schuss von Husein Balic ging über das Tor (61.).

Mit dem 0:1 in der 67. Minute war die Hoffnung praktisch dahin: Torhüter Alexander Schlager brachte Patson Daka zu Fall, Dominik Szoboszlai verwandelte den Elfmeter, den Schiedsrichter Robert Schörgenhofer in seinem 215. und letzten Bundesligaspiel zu Recht gepfiffen hatte. Andre Ramalho erzielte das 2:0 (73.). Mit dem Schlusspfiff stellte Salzburg den eigenen Rekord von 110 Saisontoren ein: Schlager konnte einen Schuss von Sekou Koita nicht bändigen und legte danach Zlatko Junuzovic zum nächsten Elfmeter, Mohamed Camara verwandelte zum 3:0.(95.).

Abschied von Klauss

Für Torhüter Alexander Schlager war die Auszeichnung zum besten Torhüter der Saison ein schwacher Trost. "Es ist bitter, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Wenn du von zehn Spielen nur drei gewinnst und ein Unentschieden machst, hast du es nicht verdient."

"Unsere Punkte in der Meistergruppe waren viel zu wenig", sagte auch Ismael, der sich gestern bei der Abschlussbesprechung von zwei Angreifern verabschiedete: Joao Klauss kehrt nach der Leihe zu Hoffenheim zurück, Samuel Tetteh zu Salzburg. Auch Peter Michorl, der seinen bis 2021 laufenden Vertrag nicht verlängert, steht vor dem Abschied. Am 24. Juli beginnt die Vorbereitung für die neue Saison, die am 11. September angepfiffen wird. Ismael: "Wir werden daran arbeiten, wieder der LASK zu sein, der vor Corona alle begeistert hat."

Österreichs Europacupstarter 2020/21

Champions League

Meister Salzburg spielt im Play-off (22./23. September, 29./30. September). Der Aufsteiger zieht in die Gruppenphase ein, der Verlierer spielt in der Gruppenphase der Europa League weiter. Salzburg ist gesetzt.

Vizemeister Rapid ist in der 2. Qualifikationsrunde (25./26. August) gesetzt und muss sich auch in der 3. Runde (15./16. September) und im Play-off durchsetzen, um in die Gruppenphase einzuziehen. Ein Ausscheiden in der 3. Runde oder im Play-off bedeutet den Umstieg in die Europa-League-Gruppenphase, ist schon in der 2. Runde Schluss, geht es in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League weiter.

Europa League

Der Dritte Wolfsberg zieht in die Gruppenphase ein. Der Platz war eigentlich für den Cupsieger qualifiziert. Da Salzburg in der Champions League spielt, wird er über die Bundesliga vergeben.

Der Vierte LASK spielt in der 3. Qualifikationsrunde (24. September) und muss auch im Play-off (1. Oktober) gewinnen, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Im Bundesliga-Play-off wird der Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde ausgespielt. Am Mittwoch spielt Austria Wien gegen Altach. Der Sieger des K.-o.-Duells empfängt am kommenden Samstag Hartberg, das Rückspiel steigt am folgenden Mittwoch.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at