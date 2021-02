LASK nimmt Spieler unter Vertrag

Für Erwin Softic wird sich damit nicht viel ändern. Der gebürtige Ennser ist als Kooperationsspieler weiterhin für den FC Juniors OÖ einsatzberechtigt, für den er zuletzt unter Vertrag stand.

Softic ist gebürtiger Ennser und wechselte 2015 vom Ennser SK in die Linzer Fußballakademie. Seit 2019 stand Softic im Aufgebot des FC Juniors. „Erwin hat insbesondere in den letzten Monaten mit guten Leistungen aufgezeigt. Mit seinen 19 Jahren ist er schon sehr weit, besonders sein Kopfballspiel, sein Zweikampfverhalten und seine Physis zeichnen ihn aus“, wird LASK-Sportkoordinator Fabian Zöpfl in einer Klubaussendung zitiert.

„Ich freue mich sehr über meinen Vertrag beim LASK. Als ich in Enns mit dem Kicken begonnen habe, war der Traum vom Fußballprofi noch weit weg. Im Laufe der Zeit bin ich diesem Ziel über das Leistungszentrum und die Linzer Fußballakademie immer nähergekommen und konnte schließlich beim Kooperationsverein FC Juniors OÖ erste Profi-Erfahrungen sammeln“, sagt Softic.