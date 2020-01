LASK nimmt Anlauf für das Frühjahr: "Unsere Reise ist noch nicht zu Ende"

Um 15.03 Uhr pfiff Trainer Valérien Ismaël gestern beim LASK das Fußball-Jahr 2020 an. Der Verfolger von Herbstmeister Salzburg begann als letzter Fußball-Bundesligist die Vorbereitung. "Es ist wie am ersten Schultag", sagte der 44-Jährige. "Alle sind froh, glücklich, bereit und motiviert. So muss es sein."

Husein Balic freute sich besonders auf den Auftakt. Bei der Besprechung vor der ersten Einheit war er von Vizepräsident Jürgen Werner den neuen Kollegen vorgestellt worden. Auch von Rapid war der 23-Jährige umworben worden. "Es war eine Bauchgefühl-Entscheidung", erklärte der Steyrer seine Unterschrift für den LASK. Die Perspektive auf Europacupeinsätze und die Rückkehr in die Heimat spielten dabei mit.

Husein Balic hatte gestern einen nebligen ersten Arbeitstag beim LASK. Bild: GEPA pictures

Im Gegensatz zu Salzburg verlor der LASK im Winter keinen Leistungsträger. "Das liegt auch an den Spielern und deren starker Identifikation. Sie fühlen sich sehr wohl hier", erklärte Ismaël. "Unsere Leistungsträger haben gespürt, dass diese Saison eine außergewöhnliche ist. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende." Die Ausgangslage zwei Punkte hinter Salzburg sei "perfekt". An das Titelrennen denkt er nicht, das erste Ziel ist, dass alle Spieler fit und in Form sind, wenn es am 8. Februar im Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz losgeht. Sechs Tage später wird die Bundesliga mit dem Gastspiel in Salzburg angekickt, am Donnerstag darauf geht es in der Europa League nach Alkmaar.

Comeback von Ramsebner Bild: GEPA pictures

Weiterer Zugang möglich

Christian Ramsebner gab gestern sein Comeback, Marko Raguz, der zur Grundausbildung beim Bundesheer einrückte, fehlte. Ibrahima Dramé, der zweite Neue, trainierte eine Woche schon so intensiv, dass er eine Pause bekam. Er könnte nicht der letzte Zugang gewesen sein. Ismaël: "Wir haben noch die eine oder andere Überlegung. Da werden wir schauen, ob das machbar ist. Wir überlegen immer, wie wir uns verbessern können." Durch das Zusammenspiel aus Erfolgen, Entwicklungschancen und gutem Mannschaftsklima habe man auf dem Transfermarkt einen anderen Zugriff. "Balic ist das perfekte Beispiel: Er wollte unbedingt zu uns. Das bestätigt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.