"Ich habe viele Dinge gesehen, die positiv sind. Die lasse ich in meinem Kopf." LASK-Trainer Dietmar Kühbauer erlebte bei seiner Premiere beim 3:3 gegen Hartberg in der Fußball-Bundesliga eine emotionale Achterbahnfahrt. Drei Mal gingen die Athletiker in Führung, drei Mal wurde sie verspielt – hätte Sascha Horvath in der Nachspielzeit den Elfmeter verwandelt und nicht an die Latte geschossen, "dann hätte ich gesagt, es war ein sehr, sehr gutes Spiel für uns, so haben wir zwei Punkte