LASK nach der Pause ohne Chance

Nach Nakamuras 1:0-Führung (3.) hätte wohl niemand gedacht, dass der LASK in diesem Spiel unter die Räder kommen würde. Doch fast vom Anstoß weg stellte Tirols slowenischer Stürmer Nik Prelec mit dem 1:1 den Ausgleich her. Der LASK hatte genügend Chancen, vergab durch Nakamura (12.), Koulouris und Michorl (beide 19.) Top-Chancen. Die Tiroler blieben effizient: Nach einem Bilderbuchkonter stand Prelec beim 1:2 dort, wo ein Stürmer stehen muss (42.). Rinaldis 1:3 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sollte auch kein Weckruf mehr für den LASK sein. Nach der Pause erarbeitete sich der LASK keine nennenswerten Chancen, Tirol hielt den Gegner locker vom eigenen Tor weg und erhöhte durch Prelec auch noch auf 1:4 (78.).