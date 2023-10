LASK muss heute in Toulouse Toni Polster kopieren

Wenn der LASK im kommenden Frühjahr in der Europa League (als Zweiter) oder in der Europa Conference League (als Dritter) weiterspielen möchte, dann wird er seine Punkte wohl gegen den heutigen Gegner FC Toulouse (21 Uhr, Servus TV) und Union Saint-Gilloise holen müssen – daheim nach Möglichkeit mit Siegen, auswärts zumindest mit einem Punktegewinn in den beiden Duellen. Um das heute in Frankreich zu schaffen, sollte sich der LASK Toni Polster zum Vorbild nehmen.