LASK lud 250 Junioren zum Nachwuchstag ein

„Es ist beeindruckend, mit welcher Energie und positiven Elan die jungen Spieler hier dabei sind, da stehen wir als Profis natürlich gerne zur Verfügung“, so LASK-Profi Peter Michorl, der sich gemeinsam mit Thomas Goiginger mit den Junioren im Soccer Cage duelliert hat.

Die Kinder und Jugendlichen konnten sich nicht nur im Soccer Cage, an einer Torwand und beim Fußballdart austoben, sondern sich auch kreativ verwirklichen. Eine gemeinsam bemalte Wand wird künftig auf der Baustelle der neuen Raiffeisen Arena Linz platziert werden.

„Werte wie Familie, Nachwuchs und Sport sind uns beim LASK sehr wichtig, deshalb sind wir stolz den Nachwuchstag mit so vielen Kindern ausgerichtet zu haben. Besonders freut es mich, dass unsere Leading Partner BWT, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Energie AG und backaldrin/Kornspitz sich so toll eingebracht haben und den Tag für die Kids besonders gemacht haben. Wir werden alles daran setzen, dieses Event in der neuen Raiffeisen Arena Linz 2023 wieder ausrichten zu können“, so die Geschäftsführerin des LASK, Barbara Niedermayr.