LASK: Ljubicic mit besten Erinnerungen an Wolfsberg

Marin Ljubicic stieg gestern mit besten Erinnerungen in den LASK-Bus für die Fahrt ins Lavanttal ein: Heute sind die Athletiker in der Fußball-Bundesliga in Wolfsberg zu Gast (17 Uhr) – dort, wo der 21-Jährige beim jüngsten Gastspiel vor mehr als einem Jahr beim 5:1 vier Tore erzielte hatte.

Nach der dritten Runde hielt er damals bei sechs Treffern. Es war ein perfekter Start für den Kroaten beim LASK, der vor der vergangenen Saison eigentlich nur als Alternative für das Sturmzentrum verpflichtet worden war. Am letzten Tag der Transferzeit in der Winterpause lehnte der LASK ein Angebot eines portugiesischen Erstligisten über acht Millionen Euro ab.

Die Transferaktie Ljubicic ist seitdem gesunken. Im Frühjahr verlor er seinen Stammplatz, bis Saisonende kamen nur noch sechs weitere Bundesligatore hinzu, er verpasste Kroatiens Kader für die U21-Europameisterschaft.

Geht es heute in Wolfsberg wieder bergauf? In Kärnten erzielte Ljubicic vor zwei Wochen sein erstes Saisontor gegen Klagenfurt (3:1), am Mittwoch im ÖFB-Cup in Imst (3:0) vergab er hingegen beste Tormöglichkeiten. Warum er trotzdem wenig Angst um seinen Stammplatz haben muss, liegt an seiner fleißigen Arbeit im Pressing – und an den Konkurrenten Moussa Kone und Ibrahim Mustapha, die in Imst ihre Chancen vergaben, sich für die Startelf aufzudrängen.

Schwung holen für Toulouse

Nach dem souveränen Schongang im Cup wird Trainer Thomas Sageder heute seine beste Elf aufstellen – damit sich der LASK im besten Fall Schwung für das Europa-League-Match am Donnerstag in Toulouse holt "Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht, schnell ins gegnerische Drittel zu kommen", sagte Sageder. Zu bremsen gilt es Mohamed Bamba: Wolfsbergs Mittelstürmer ist im Gegensatz zu Ljubicic in Topform und erzielte in den jüngsten drei Pflichtspielen fünf Tore – davon je zwei in der Liga gegen Rapid (3:3) und im Cup in Ried (2:1).

