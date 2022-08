Sportlich läuft es beim LASK: Die Athletiker stehen nach drei Runden an der Tabellenspitze. Nun knackte der Fußball-Bundesligist finanziell den Jackpot: Hyun-seok Hong wechselt zum Europa-League-Teilnehmer Gent. Am Montag reiste der 23-Jährige nach Belgien, am Nachmittag absolvierte er den Medizincheck, am Abend wurde der Transfer vollzogen.