LASK-Kapitän Philipp Ziereis: "Wir zeigen, dass wir eine Einheit sind"

Im Zweikampf rund um den „Strich“ sind die Athletiker zu einer Siegesserie verdammt – vor allem angesichts der Stabilität, die Blau-Weiß Linz im Derby zeigte. Für den Stadtrivalen war es das siebente Bundesliga-Spiel der Saison ohne Gegentreffer, für die Schwarz-Weißen erst das zweite.

In den letzten fünf Runden des Grunddurchgangs müsste der LASK vier Punkte mehr einspielen, um Blau-Weiß Linz zu überholen und vielleicht aus den ersten sechs und der Meistergruppe zu kicken. Salzburg (sechs Zähler mehr), Rapid (sieben) und Wolfsberg (acht) sind praktisch außer Reichweite. Deswegen war die Enttäuschung nach dem Derby auch so groß. Kapitän Philipp Ziereis versuchte, das Positive mitzunehmen: „Wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, wir haben die Chancen gehabt – da musst du halt eine reinmachen in einem sehr taktisch geprägten Spiel.“

Dass sich das 92. Derby so entwickelte, war für Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner keine Überraschung: „Für den LASK ist viel auf dem Spiel gestanden, sie haben nicht verlieren dürfen. Das hat man gemerkt.“ LASK-Coach Markus Schopp lobte die wenigen Fehler, in der Offensive fehlten aber Mut, Tempo und Ideen. Am Engagement mangelte es nicht, was Ziereis ebenso positiv anführte, wenn schon das Ergebnis nicht positiv war. „Wir zeigen ein ganz anderes Gesicht als im Herbst. Wir zeigen, dass wir leben, dass wir eine Einheit sind, dass wir wollen. Darauf gilt es aufzubauen.“

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz FC Blau-Weiß Linz Blau-Weiß Linz war der Sieger beim 0:0 im Derby gegen den LASK LINZ. Die Athletiker brauchen in fünf Runden jetzt vier Punkte mehr, um den Rivalen zu überholen. Blau-Weiß Linz war der Sieger beim 0:0 im Derby gegen den LASK

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.