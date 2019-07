LASK: Kalte Dusche in der heißen Phase

Die Temperaturen sind zwar nicht mehr ganz so hoch, die Vorbereitung des LASK ist dennoch in einer heißen Phase: Die Beine müssen vor der Generalprobe am 13. Juli gegen Heidenheim (Trauner Stadion, 15.30 Uhr)) und dem Pflichtspielauftakt mit dem Cup-Spiel in Vöcklamarkt eine Woche später (Black-Crevice-Stadion, 19 Uhr) spritziger werden. Abkühlung fanden die Athletiker wie schon vor einem Jahr bei einer Rafting-Tour. Diesmal ging es in Molln die Steyr entlang.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

LASK Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.