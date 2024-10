LASK ist in der Bundesliga die Nummer drei bei den Oberösterreicher-Minuten

Robert Zulj führt den LASK am Sonntag als Kapitän gegen Tirol auf das Spielfeld in Innsbruck (14.30 Uhr). Der 32-jährige Welser dürfte der einzige Oberösterreicher bei den Athletikern sein. Die Auswahl von LASK-Trainer Markus Schopp an Spielern aus dem eigenen Bundesland ist klein – was mit Ausfällen und Ambitionen zu tun hat.