So wie heute bereitete sich der LASK auch vor 35 Jahren, am 22. Oktober 1985 auf ein ganz großes Spiel vor. Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Inter Mailand hatte Hans Gröss am OÖN-Titelblatt mit 1:0 bereits das richtige Ergebnis angezeigt . Ob er da schon gewusst hat, dass er selbst das Tor zum 1:0 schießen wird?