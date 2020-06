LASK installiert einen Generalsekretär

Der gebürtige Peuerbacher, der in der örtlichen Kampfmannschaft jahrelang spielte, wird seine neue Aufgabe mit dem heutigen Montag antreten.

Konkret sind die Aufgabenfelder des 62-Jährigen unter anderem die Teilnahme an den europäischen Bewerben oder das Stadionprojekt. Zu einer der wichtigsten Aufgaben Fellingers zählt neben einer Entlastung des Präsidiums vor allem der Ausbau des LASK-Netzwerks mit der Zielsetzung, den Verein stärker als Partner für Wirtschaft, Politik, Medien und Fans zu positionieren.

Als leidenschaftlicher LASK-Fan freue ich mich, dem Klub an dieser Stelle mit meinem Know-how zur Seite stehen zu können“, wird Fellinger in einer Klubaussendung zitiert. Er betreute bis Jahresende 2019 als Geschäftsführer verschiedene Branchen in der WKOÖ und war zudem in den vergangenen 18 Jahren als Geschäftsführer im Consultingbereich tätig. Dank seiner langjährig ausgeübten Tätigkeiten als Gemeinderat der Stadt Wels und Präsident des Tennisclubs UTC Wels reicht Fellingers Netzwerk in den Sport und politische Bereiche hinein.

„Ich freue mich, dass das Präsidium meinem Vorschlag einstimmig gefolgt ist und der Implementierung der neuen Position des Generalsekretärs zugestimmt hat“, sagt LASK-Präsident Siegmund Gruber. „Mit Gernot Fellinger, der auf eine langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet verweisen kann, ist es uns gelungen, einen absoluten Topmann für die neue Funktion zu gewinnen.“

