Vier Spiele läuft der LASK in der Fußball-Bundesliga einem Sieg nach. Mit dem Schwung des 1:1 gegen Salzburg sollen heute zu Hause gegen Hartberg (17 Uhr) wieder drei Punkte her – das würde auch eine weitere Negativserie beenden: Die Steirer waren für den LASK in den jüngsten sechs Duellen nicht zu bezwingen, unter anderem beim Debüt von Dietmar Kühbauer im Mai (3:3). Beim bisher letzten Sieg im Juni 2020 traf Dominik Frieser. Heute kommt er als Gegner in die Raiffeisen Arena.