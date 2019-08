LASK in der Champions League in Nadelstreifen

Am Dienstag erklingt im Linzer Stadion beim Play-off-Hinspiel gegen Brügge erstmals die Champions-League-Hymne - und der LASK bekommt einen neuen Ausgehanzug: Die weiße Heimdress wird dem Anlass entsprechend mit schwarzen Nadelstreifen veredelt, bei der Auswärtsdress ist es umgekehrt. Das Ausweichtrikot ist rosa.

Der Trick des LASK

Im Gegensatz zu den vielen Sponsorenemblemen in der Bundesliga darf in der Champions League nur der Hauptsponsor auf der Brust werben. Der LASK brachte BWT trotzdem unter: Erlaubt ist nämlich auch das Logo des Trikotherstellers - und BWT startet mit den Champions-League-Dressen eine eigene Ausrüstungslinie. Die Bundesligadress stellen die Athletiker in Eigenregie unter der Marke „Forza ASK“ her. Erst gegen Tirol war die Farbgebung auf Wunsch der Fans angepasst worden. Verkauft werden nur das schwarze Auswärtstrikot und das Ausweichtrikot. Sie sind um 49 Euro erhältlich, Kindergrößen kosten 39 Euro.

