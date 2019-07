LASK im Cup: Kartenvorverkauf gestartet

Am 20. Juli startet der LASK mit dem ersten Pflichtspiel in die Saison: Gegner im ÖFB-Cup ist Vöcklamarkt. Vorverkaufskarten für den LASK-Sektor gibt es ab sofort bei Machsport in der PlusCity. Sie kosten 17 Euro, es gibt keine Ermäßigungen. Anpfiff ist um 19 Uhr, Einlass um 17 Uhr.

3000 Zuschauer kamen beim ersten Pflichtspielduell der beiden Mannschaften nach Vöcklamarkt: Im Oktober 1999 gewann der LASK im ÖFB-Cup mit 2:0. Danach gab es vier Duelle in der Regionalliga Mitte, im Vorjahr war der LASK beim Benefizspiel im Black-Crevice-Stadion zu Gast.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.