LASK im August gegen Manchester

Es wird nach dem 0:5 zu Hause – es war am 12. März das letzte Pflichtspiel vor der coronabedingten Pause – nur noch den Charakter eines Betriebsausflugs haben.

Wo dieser hinführt, ist offen. Die "Bild"-Zeitung und Sky Italia berichten, dass die verbleibenden Spiele als Finalturnier in Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg ausgetragen werden. Ab dem Viertelfinale entscheidet nur eine Partie über den Aufsteiger.

Die Champions League wird in Lissabon fortgesetzt. Nach den vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen (8./9. August) geht es ebenso im Turniermodus bis zum Finale am 22. oder 23. August weiter. Eine Bestätigung der UEFA steht aus. Eine Entscheidung fällt in der Exekutivsitzung am Mittwoch.

