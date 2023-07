LASK holte Darboe vom AS Rom: "Eine Auszeichnung für unseren Klub"

Wie schon am 28. Juni in den OÖN berichtet, fixierte der LASK den Transfer von Ebrima Darboe. Der 13-fache gambische Teamspieler kommt leihweise vom AS Rom, die Athletiker sicherten sich eine Kaufoption.

„Dass wir Ebrima zum LASK holen konnten, ist eine Auszeichnung für die Entwicklung unseres Klubs. Einen Roma-Spieler in unseren Reihen zu haben ist etwas Besonderes", sagte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic stolz. "Er ist ein hervorragender Techniker und ich freue mich schon, ihn bald im LASK-Dress spielen zu sehen."

Für den zentralen Mittelfeldspieler ist der LASK "eine tolle Herausforderung. Ich freue mich, einen neuen Klub, eine neue Liga und ein neues Land kennenzulernen. Ich will hier die nächsten Schritte meiner Entwicklung gehen."

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

