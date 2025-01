LASK holt Mittelfeldspieler von Sheffield United

Nach zuletzt bereits Samuel Adeniran und Mohamed Sanogo wechselt am Freitag der 24-jährige Mittelfeldspieler Ismaila Coulibaly von Sheffield United zu den Athletikern. Er erhält einen Vertrag bis 31. Mai 2028.

Coulibaly startete seine Karriere bei der Oslo Football Academy in Dakar, von wo er im Jahr 2019 den Sprung nach Europa schaffte und beim norwegischen Erstligisten Sarpsborg anheuerte.

Eineinhalb Jahre später wurde der Malier vom damaligen englischen Premier-League-Klub Sheffield United verpflichtet und unmittelbar darauf zu Beerschot VA nach Belgien weiterverliehen.

Dort reifte Coulibaly rasch zur Stammkraft und verbuchte 42 Einsätze in zwei Saisonen in der Jupiler Pro League, ehe er im Sommer 2022 zu Sheffield zurückkehrte. Das Frühjahr 2024 verbrachte der Malier, der beim Afrika Cup 2023 sein Debüt für das A-Nationalteam gefeiert hatte, nach einer erneuten Leihe beim schwedischen Erstligisten AIK Solna, wo er in zehn Einsätzen in der Allsvenskan zwei Treffer und eine Vorlage verzeichnete.

"Mehr Flexibilität"

Nun unterschrieb Coulibaly, der zumeist im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird, beim LASK einen Vertrag bis 31. Mai 2028.

"Mit Ismaila Coulibaly gewinnen wir einen jungen Spieler, der bereits sehr viel internationale Erfahrung gesammelt hat. Er gibt uns in unserer Spielanlage mehr Flexibilität und ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", wird Trainer Markus Schopp in einer Klub-Aussendung zitiert.

