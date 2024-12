Der LASK hofft auf sein Auswärtsgesicht

Durch den 4:0-Erfolg von Salzburg am Mittwoch im Nachtragsspiel der Fußball-Bundesliga gegen Hartberg rutschte der LASK aus den Top Sechs – am Samstag wollen die Linzer mit einem Sieg beim Wolfsberger AC (17 Uhr) der Meistergruppe wieder näher kommen. "Jetzt heißt es nochmal alles reinwerfen. Es wird kein einfaches Spiel, aber wir haben etwas gutzumachen", sagte Kapitän Robert Zulj – und erinnerte an das 1:5 gegen die Kärntner im Hinspiel am 1. September. Eine Niederlage, die auch den damaligen LASK-Coach Thomas Darazs seinen Job gekostet hat.

Mit Markus Schopp holte sein Nachfolger ab diesem Zeitpunkt 17 Zähler in zehn Liga-Spielen. Vor allem auswärts traten die Athletiker zuletzt stark auf, sind seit vier Partien auf fremden Plätzen unbesiegt, holten darunter drei Siege. Im Lavanttal wartet auf die Schwarz-Weißen eine schwierige Aufgabe: „Wir bekommen es mit einer Mannschaft zu tun, die sich in letzter Zeit wieder richtig gute Resultate erspielt hat. Der WAC ist sehr stabil, agiert enorm variabel und wird uns viele Aufgaben geben", sagt LASK-Trainer Markus Schopp,

Dennoch fahre sein Team mit dem klaren Ziel nach Wolfsberg, dort drei Punkte zu machen. Schopp: "Dafür brauchen wir ein ganz klares, aggressives und überzeugendes Auftreten. Wir müssen uns in der letzten Zone steigern und die Situationen besser zum Abschluss bringen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, dafür werden wir alles investieren.“

Neben den verletzten Kickern Tobias Lawal, Andres Andrade, Moses Usor, Lenny Pintor und Jerome Boateng wird dem LASK auch der gesperrte Filip Stojkovic fehlen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.