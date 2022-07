LASK hielt dem Ansturm von Europa-League-Sieger Frankfurt stand - 0:0

Direkt aus Frankfurt war der Europa-League-Sieger eingeflogen - das Testspiel war ein Zwischenstopp auf dem Weg in das Trainingslager in Windischgarsten. Es begann wegen Verzögerungen beim Frankfurter Flug mit 15 Minuten Verspätung, dazu bekam Eintracht-Trainer Oliver Glasner unmittelbar vor dem Anpfiff das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich von Landeshauptmann Thomas Stelzer überreicht.

Zehn Europa-League-Sieger in der Startelf

Von der Startelf des gewonnenen Europa-League-Finales vor sieben Wochen gegen die Glasgow Rangers (1:1, 5:4 im Elfmeterschießen) stellte Glasner zum Anpfiff zehn Profis auf. Die Neuzugänge, darunter WM-Siegtorschütze 2014 Mario Götze, kamen erst nach der Pause ins Spiel.

Das eingespielte Eintracht-Team dominierte vor der Pause und ließ dem LASK durch das Pressing kaum aus der eigenen Hälfte. Torchancen entstanden in den Angriffswellen aber wenige, weil die schwarz-weiße Defensive um den neuen Abwehrchef Philipp Ziereis den Strafraum leidenschaftlich zur Sperrzone machte.

Auffälligster Eintracht-Akteur war Filip Kostic, der nach einer Ecke den Ball an die linke Stange knallte (37.). Den Abpraller verwertete Rafael Borre. Dem Treffer verwehrte FIFA-Schiedsrichter Manuel Schüttengruber allerdings die Anerkennung, weil der kolumbianische Torschütze im Europa-League-Finale bei der Ballannahme die Hand zu Hilfe genommen hatte.

WM-Siegtorschütze Götze spielte 30 Minuten

Glasner wechselte zur Pause komplett durch und brachte unter anderem Debütant Götze ins Spiel, der wie angekündigt nach 30 Minuten wieder ausgetauscht wurde. Der LASK war hingegen eine Woche vor dem Ernstfall im Cup in Schwaz schon fast im Pflichtspielmodus: Trainer Dietmar Kühbauer tauschte zur Pause nur Thomas Goiginger für Sascha Horvath ein.

Gegen die zweite Frankfurter Garnitur wurde der LASK selbst im Pressing aktiver. Der nach einer Stunde wie Eftyhmios Koulouris und Jan Boller eingewechselte Florian Flecker prüfte beim ersten Ballkontakt Eintracht-Ersatztorhüter Diant Ramaj (61.), Koulouris schoss aus 20 Metern über das Tor (65.). Boller Kopfball nach einer Ecke war eine leichte Beute für Ramaj (81.).

Starke Defensive, Koulouris mit guten Ansätzen

Der LASK hat den Härtetest bestanden, besonders die Defensive beeindruckte, auch wenn der LASK in der Vorbereitung natürlich viel weiter fortgeschritten ist als die Eintracht. Als Frankfurts Dauerdruck im Pressing nach der Pause abgenommen hatte, zeigten die Athletiker auch offensiv gute Ansätze - und in seinen wenigen Aktionen deutete Koulouris an, dass er das Mittelstürmer-Problem der vergangenen Saison lösen kann.

LASK - Eintracht Frankfurt 0:0

LASK: Schlager; Stojkovic, Ziereis (60. Boller), Luckeneder, Renner (76. Potzmann); Hong (76. Sabitzer), Jovicic; Horvath, Michorl, Nakamura (60. Flecker); Ljubicic (60. Koulouris)

Eintracht Frankfurt: Trapp (46. Ramaj); Toure (46. Onguene), Tuta (46. Hasebe), Ndicka (46. Smolcic); Knauff (46. Hauge/76. Hrustic), Jakic (46. Wenig), Sow (46. Götze/76. Chandler), Kostic (46. Lenz); Lindström (46. Kolo Mouani), Borre (46. Alario), Kamada (46. Alidou)