LASK hat neuen kaufmännischen Geschäftsführer

"Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles daransetzen, den wirtschaftlichen Erfolg des Klubs nachhaltig zu sichern und auszubauen", kommentiert Mergim Bresilla, der bereits seit mehreren Jahren im Klub tätig ist, in einer Aussendung des Klubs.

"Mergim Bresilla hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet und bewiesen, dass er ein wichtiger Teil unseres Erfolgs ist. Mit seiner Erfahrung und seinem strategischen Weitblick wird er den LASK in wirtschaftlicher Hinsicht weiter voranbringen", ist LASK-Präsident Mag. Christoph Königslehner von der Personal-Entscheidung überzeugt.

Am Sonntag gastieren die in der Tabelle an siebenter Stelle liegenden Linzer beim GAK.

Mehr zum Thema Fußball International Fußball International Liverpool-Bezwinger Miron Muslic: "Ein magischer Tag" PLYMOUTH. Der Altmünsterer spricht im OÖN-Interview über den FA-Cup-Triumph gegen den FC Liverpool – und trifft jetzt auf Manchester City. Liverpool-Bezwinger Miron Muslic: "Ein magischer Tag"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.