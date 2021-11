Um 9 Uhr früh heben die Fußballer des LASK heute zum in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Europacupspiel gegen Maccabi Tel Aviv nach Israel ab. Aufgrund der – durch Corona noch einmal komplizierter gewordenen – Einreisebestimmungen spielen die Linzer den Doppelpass mit der österreichischen Botschaft in Israel – und haben auch einen israelischen Rechtsanwalt am Flughafen vor Ort, um alle Hürden so problemlos wie möglich nehmen zu können.