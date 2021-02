LASK hat Austria-Stürmer auf der Liste

Laut Wiener Medien soll Austria-Wien-Offensivmann Christoph Monschein (28) bereits fix für die kommende Saison beim LASK unterschrieben haben. Ganz so „heiß“ ist die Sache allerdings nicht.

Die Wiener Austria hat große Probleme, die im Sommer auslaufenden Verträge von Monschein wie auch von Manprit Sarkaria (24) vorzeitig zu verlängern. Auch das Risiko, jetzt das Gehalt deutlich zu erhöhen, und auf eine Ablöse zu spekulieren, ist den finanziell angeschlagenen Wienern zu hoch.

Der LASK war bereits mit Monschein und Sarkaria in Kontakt. Von einer Unterschrift ist man allerdings wohl noch weiter entfernt. Der LASK wird im Angriff schon deshalb handeln müssen, weil Johannes Eggestein in der Sommerpause wieder in die deutsche Bundesliga zurückkehren wird.