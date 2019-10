LASK scheiterte gegen Sporting an sich selbst  1:2

Schade, da war viel mehr möglich: 85 Minuten lang hatte der LASK den großen Favoriten Sporting fest im Griff und hätte höher als 1:0 führen müssen – am Ende reichten den Portugiesen fünf starke Minuten, um mit dem 2:1 in der Fußball-Europa-League anzuschreiben.

Der Matchplan des LASK ging lange perfekt auf, Marko Raguz erzielte die hochverdiente Führung. „Er ist gut drauf, er hat sich das verdient“, hatte LASK-Trainer Valérien Ismaël vor dem Anpfiff erklärt, warum Raguz den Vorzug gegenüber Klauss bekam – und wurde in der 16. Minute bestätigt. Der ehemalige FC-Barcelona-Verteidiger Jérémy Mathieu spielte auf der linken Seite einen Pass, den Reinhold Ranftl abfing und sofort auf Raguz weiterleitete. Der U21-Teamstürmer nahm mit rechts an, ließ Yannick Bolasie mit einem Haken aussteigen und knallte den Ball mit links ins kurze Eck – 1:0. Da rächte sich die Systemumstellung von Sporting-Trainer Jorge Silas, der erstmals eine Dreierkette in der Abwehr nominiert hatte – ein Innenverteidiger fehlte zur Absicherung.

Der Liveticker zum Nachlesen.

Es hätte zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 stehen können: Beim ersten Angriff kam Dominik Frieser zum Schuss, den Torhüter Renan mit dem Fuß abwehrte, bei einem weiteren Mathieu-Fehlpass war die Ballannahme des alleingelassenen Frieser zu schlecht, sodass Sporting doch noch klären konnte (12.).

Sporting wusste sich gegen das Pressing des LASK nicht zu wehren, nach 19 Minuten gab es die ersten Pfiffe. Erst danach wurden die Portugiesen besser, aber im Gegensatz zum LASK nicht gefährlich: Thomas Goiginger schoss daneben (21.) und übersah den völlig freien Marvin Potzmann (39.).

Sporting hatte Glück, überhaupt mit elf Spielern in die Pause zu kommen: Zuerst fällte Marcos Acuña Philipp Wiesinger, doch Schiedsrichter Alain Durieux ließ die Gelbe Karte stecken. Acuña sah sie dann nach einem Ellbogenschlag gegen Reinhold Ranftl (45.).

Thomas Goiginger bekam die Defensive einfach nicht in den Griff. Bild: GEPA pictures/ Harald Steiner

„Wir haben Sporting erdrückt“

Silas stellte zur Pause auf 4-3-3 um, das merkte man aber kaum. Gernot Trauners Kopfball nach einer Ecke strich knapp drüber (48.), Goigingers Drehschuss verfehlte das Tor (50.), seine Direktabnahme im Außennetz (56.). Die vergebenen Chancen rächten sich in der 58. Minute: Luiz Phellype verlängerte einen Eckball per Kopf ins Tor. Der Ausgleich beflügelte Sporting, der LASK wackelte – und fiel fünf Minuten später durch den Flachschuss von Fernandes zum 1:2.

Doch die Athletiker standen auf, übernahmen wieder das Kommando. Der eingewechselte Klauss schoss völlig freistehend in die Arme von Torhüter Renan (69.), auch Goiginger (79.) und Trauner (91.) verpassten den Ausgleich.

85 Minuten besser – die Art und Weise, wie das Spiel verloren wurde, tat weh. Es war ein grausamer Abend für den LASK. Die 400 mitgereisten Fans versuchten nach dem Schlusspfiff, ihr Team zu trösten. Peter Michorl: „Wir haben Sporting phasenweise erdrückt. Das ist einfach nur schade. Das ist das Lehrgeld, das wir bezahlen müssen.“

Luiz Phellype traf per Kopf, LASK-Kapitän Gernot Trauner vergab zweimal nach einem Eckball. Bild: (APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Ungewollte Verlängerung für den LASK in Lissabon

Der Aufenthalt des LASK in Lissabon dauert länger als gewünscht: Wie schon nach dem Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation in Basel bekam der LASK nicht die gewünschte Abflugzeit rund um Mittag.

Am Flughafen von Lissabon gehen pro Jahr rund 30 Millionen Passagiere in die Luft, in der Hauptsaison bekam der Charterflieger urprünglich eine Abflugzeit um 7.45 Uhr zugewiesen – viel zu früh, wenn man das Procedere nach einem Europa-League-Match und die Vorlaufzeit beim Boarding kennt. Es wurde ein Notfallplan entwickelt, vom 180 Kilometer entfernten Flughafen Beja abzuheben, mit der Hilfe des Botschafters bekam der LASK dann doch einen Slot um 16 Uhr in Lissabon und landet um 20.05 Uhr in Hörsching – später als gewünscht, aber immerhin erspart man sich eine zweistündige Busfahrt nach Beja. Das wäre wenig gewesen im Vergleich zu jenen LASK-Fans, die je eineinhalb Tage für die Hin- und Rückreise mit dem Bus auf sich nahmen, um ihr Team gegen Sporting zu unterstützen – die Anhänger müssen aber nicht am Sonntag in Hartberg spielen.

Die Vorbereitung könnte besser sein, der LASK versucht, das beste aus der Situation zu machen: Am Freitagvormittag wird in Lissabon trainiert.

