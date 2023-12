LASK gönnt Lustenau nur eine Premiere

Die Vorarlberger waren der erste Pflichtspielgegner in der Raiffeisen-Arena, am Samstag ist der LASK bei der Stadionpremiere Lustenaus zu Gast: Der Letzte spielt erstmals im Exil in Bregenz, weil das heimische Reichshofstadion umgebaut wird.

Eine zweite Lustenauer Premiere wollen die Mannschaft Athletiker im Bodenseestadion verhindern: Der Gegner läuft noch immer dem ersten Saisonsieg nach. Die bisherigen drei Punkte wurden allesamt auswärts erspielt, im Reichshofstadion kassierte man acht Niederlagen.

LASK-Trainer Thomas Sageder kümmert das wenig. Für die Athletiker geht es um ein erfolgreiches Ende eines zu Beginn recht turbulenten Bundesliga-Herbsts - und auch eine gelungene Generalprobe für das letzte Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Toulouse. Im Fernduell mit Saint-Gilloise (gegen Liverpool) geht es um Platz drei, der den Umstieg in die Europa Conference League bedeutet.

Zulj und Horvath wieder gesund

"Wir müssen sehr konzentriert zu Werke gehen und dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen", sagte Sageder. Sascha Horvath und Kapitän Robert Zulj, die zuletzt beim 0:0 gegen Austria Wien fehlten, sind gesundet.

In den jüngsten drei Partien kassierten die Vorarlberger acht Treffer, auch die Trennung von Trainer Markus Mader lieferte in den letzten beiden Partien keine neuen Impulse. Nicht zuletzt das 0:3 im Ländle-Derby in Altach hinterließ ratlose Lustenauer. "Wir sind einfach nicht bundesligatauglich", schimpfte etwa Torhüter Domenik Schierl.

Nach der 13. Niederlage im 16. Ligaspiel stehen die Vorarlberger mit drei Punkten abgeschlagen am Tabellenende, die elftplatzierte WSG Tirol hat fünf Zähler Vorsprung. Auf den neuen Coach, der Interimstrainer und Sportkoordinator Alexander Schneider ablöst, wartet viel Arbeit.

Im August 2008 gewann der LASK mit Ivica Vastic und Christian Mayrleb im Cup gegen Bregenz im Bodenseestadion. Bild: GEPA pictures/ Andreas Reichart

Schneider wird die Lustenauer gegen den LASK zum letzten Mal aufstellen. Zuletzt waren die Athletiker im August 2008 im Bodenseestadion zu Gast: In der ersten ÖFB-Cup-Runde gewannen Ivica Vastic und Co beim heutigen Zweitligisten 3:1.

