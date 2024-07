LASK gibt U21-Teamtorhüter an Ligakonkurrenten ab

Nikolas Polster (li.) war in den ersten Trainingswochen beim LASK am Ball.

Nikolas Polster wechselt zu Ex-LASK-Trainer Dietmar Kühbauer nach Wolfsberg: Der 22-Jährige unterschrieb beim Bundesliga-Konkurrenten einen Vertrag über drei Jahre. Sein Vertrag beim LASK wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen, über die Ablöse gaben die Klubs nichts bekannt.

Vor vier Jahren war Polster ablösefrei von Rapid nach Linz gekommen. Bei den Profis stand er nur in drei Partien als Ersatztorhüter im Bundesligakader, Spielpraxis holte er sich bei den Amateuren und in den vergangenen beiden Saisonen als Kooperationsspieler in der 2. Liga bei Vorwärts Steyr und bei Horn. Seit der U15 spielt er in der Nationalmannschaft, insgesamt 15 Mal zuletzt unter Werner Gregoritsch im U21-Team.

Konkurrent im eigenen Haus

Der Konkurrent kam aus dem eigenen Haus: Lukas Jungwirth schaffte es über die LASK Amateure OÖ ebenso ins U21-Team. Auch er wird in der kommenden Saison in der 2. Liga zugreifen - als Kooperationsspieler bei der Admira. Der Unterschied zu einer normalen Leihe: Der LASK kann Jungwirth jederzeit nach Linz zurückbeordern, falls Not am Mann ist.

Eine Leihe auf Kooperationsbasis kam für Polster wegen des Alters nicht mehr in Frage. Seit dem Beginn der Vorbereitung trainierte er nach seiner Rückkehr aus Horn beim LASK mit und stand auch bei Testspielen im Tor. Dass er nicht bleiben würde, war bald ein Thema. Nummer eins Tobias Lawal ist 24 Jahre alt, Jörg Siebenhandl dahinter die routinierte Nummer zwei, nicht nur bei den Athletikern hält man sehr viel von Jungwirth - da gab es für Polster auf längere Sicht wenig Chance auf Einsätze und für den LASK wenig Chance, die Nachrücker optimal zu fördern.

Chance auf das Einserleiberl

In Wolfsberg kennt Trainer Kühbauer Polsters Stärken aus der gemeinsamen Zeit beim LASK. Der Konkurrenz um das Einserleiberl ist Lukas Gütlbauer: Der vormalige Rieder entriss es gegen Ende der vergangenen Saison Hernik Bonmann, der nach Saisonende zu Rasgrad nach Bulgarien wechselte. Der 23-Jährige hat in der Vorbereitung mit bisher ganz starken Leistungen vorgelegt.

