LASK gibt Stürmer nach Deutschland ab

Copado nimmt Anlauf in der Heimat.

Lucas Copado kehrt vorerst nach Deutschland zurück: Der 20-jährige Offensivspieler wechselt leihweise zum deutschen Drittligisten Cottbus.

Bei den Athletikern konnte er sich in seinem ersten halben Jahr nicht etablieren. Von der zweiten Mannschaft Bayern Münchanes im Jänner nach Linz gewechselt, sammelte Copado fünf Plichtspieleinsätze an, zuletzt war er im ÖFB-Cup gegen Gurten (3:0) am Ball.

Cottbus ist Aufsteiger in die dritte Liga und steht nach zwei Spielen ohne Punkte da. Am Samstag ist Mitaufsteiger Aachen der Gegner. "Wir glauben, dass uns Lucas mit seiner Art und Spielidee in der 3. Liga weiterhelfen wird", sagte Claus-Dieter Wollitz, Trainer der Lausitzer.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

