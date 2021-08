1:0  Peter Michorl erlöste den LASK in Novi Sad

Überlegen, routiniert und mit der richtigen Reaktion auf eine kurze Drangperiode des Gegners: Der Auftakt des LASK in die Fußball-Europacup-Saison ist mit dem 1:0 (0:0) bei Vojvodina Novi Sad gelungen. Die Ausgangsposition für das Drittrundenrückspiel in der Qualifikation zur neuen Europa Conference League am kommenden Donnerstag (21 Uhr) in Klagenfurt hätte aber weit besser sein können – doch nur Peter Michorl traf ins Tor.

Es war die 70. Minute: Der eingewechselte Florian Flecker legte von der rechten Seite zurück vor den Strafraum, Michorl legte sich den Ball zurecht und schloss überlegt ins linke Eck ab. Der Torschütze, dem davor wenig gelungen war, bedankte sich beim Assistgeber mit einem Küsschen.

Es war der verspätete Lohn für das Anrennen in der ersten Halbzeit. Vojvodina Novi Sad baute wie erwartet eine Abwehrmauer auf, trotzdem kam der LASK zu guten Gelegenheiten durch Alexander Schmidt (17., 28.), Marvin Potzmann (27.) und Rene Renner (33.) – alle entschärfte Torhüter Nikola Simic.

Stangenschuss von Covic

Gefährlich wurde es für den LASK nur bei zwei Vojvodina-Standardsituationen – und durch den Rasen: Er war holprig und rutschig, einige Athletiker hatten Probleme mit der Standfestigkeit. Kurz gewackelt hat der LASK auch nach der Pause, als Vojvodina den Vorwärtsgang entdeckte – während eines Wolkenbruchs. Die zweite kalte Dusche wäre beinahe von Nemanja Covic ausgegangen: Der Schuss des serbischen Teamspielers klatschte an die linke Stange (57.).

Mit einem Doppelwechsel – Hyon-seok Hong für Thomas Goiginger und Husein Balic für Mamoudou Karamoko – gab LASK-Trainer Dominik Thalhammer seinem Team wieder Stabilität und den Schwung in Richtung 1:0.

Den Vorsprung spielten die Athletiker im Dauerregen trocken nach Hause. Im Rückspiel wird Vojvodina-Verteidiger Luka Cucin fehlen, der in der Nachspielzeit Husein Balic fällte und dafür Rot sah. Auch der LASK-Flügelstürmer wird womöglich fehlen: Balic musste wieder ausgetauscht werden – genauso wie davor der angeschlagene Startelfdebütant Yannis Letard.

Damit werden auch die Alternativen für das Bundesligaspiel am Sonntag in Tirol weniger. Die Vorbereitung dafür begann beim Trainerteam schon bei der eineinhalbstündigen Rückreise ins Quartier in Belgrad.