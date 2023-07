LASK gewann gegen Debrecen mit 4:2

Neben Robert Zulj, Marin Ljubicic und Branko Jovicic traf mit Elias Havel ebenfalls eine Neuverpflichtung für das Team von Neo-Trainer Thomas Sageder. "Im ersten Durchgang haben wir uns schwergetan durchzukommen. Im zweiten Durchgang waren wir dann wesentlich griffiger", resümierte der Coach.

Zwei Siege für Sturm

Zunächst schlug die Truppe von Trainer Christian Ilzer in Messendorf Partizan Belgrad mit 2:1, wobei Jakob Jantscher als Torschütze via Elfmeter in Erscheinung trat. Danach behielten die Grazer gegen Aris Limassol mit 2:0 die Oberhand. Neuzugang Szymon Wlodarczyk und William Böving erzielten die Treffer gegen die Zyprioten. Ilzer: "Es war ein intensiver Testspieltag. Ich bin heute nicht rundum zufrieden, da ich ein paar Dinge gesehen habe, die wir in den nächsten Wochen noch verbessern müssen."

Die WSG Tirol gewann unterdessen in Wattens gegen den deutschen Drittligisten Sandhausen 2:1. Nik Prelec schoss die Silberberger-Elf beim ersten Auftritt im neuen Heimtrikot mit einem Doppelpack zum Sieg. Eine 1:2-Testspielniederlage kassierte hingegen der WAC in Wolfsberg gegen Al Hilal.

