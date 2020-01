LASK gewann 6:2, verlor aber Wostry

"Ein gelungenes Testspiel mit Höhen und Tiefen", resümierte LASK-Trainer Valerien Ismael nach den drei Mal 45 Minuten gegen Silkeborg im Trainingslager in Algorfa. 6:2 gewannen die Athletiker, verloren dabei aber Markus Wostry. Der Verteidiger, in der Pause eingewechselt, schied in der 70. Minute verletzt aus. Ismael: "Wir müssen schauen, was passiert ist."

4:1 stand es nach 90 Minuten, danach wurden 45 weitere Minuten gespielt, damit auch die Reservisten mehr Spielpraxis bekamen. In der "dritten Halbzeit" gab Zugang Ibrahima Drame sein Debüt im LASK-Dress. Torhüter Alexander Schlager schaute wegen einer Rippenverletzung zu.

Die Generalprobe für das Cup-Viertelfinale am 8. Februar gegen Sturm Graz im Linzer Stadion (18 Uhr) steigt noch in Spanien: Am Samstag schließt der LASK das Trainingslager mit dem Test gegen den norwegischen Erstligisten Viking Stavanger ab, ehe es am Sonntag zurück in die Heimat geht.

Zweitliga-Winterkönig SV Guntamatic Ried gewann in Obergrafendorf den Test gegen den slowakischen Erstligisten FC Nitra mit 2:1. Marcel Ziegl und Mario Vojkovic trafen.