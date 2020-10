LASK-Gegner Tottenham nach 3:0 nur 3:3

"Wir sind weitergekommen – und das zählt", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer nach dem 3:0 in der zweiten Runde des Fußball-Cups gegen Wörgl. Nach dem gestrigen freien Tag beginnt heute der Anlauf auf den ersten Höhepunkt der Saison: Am Donnerstag ist der LASK zum Auftakt der Europa League bei Tottenham zu Gast.

Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho verspielte gestern bei der Generalprobe eine 3:0-Führung gegen West Ham – 3:3. Dabei schien die Partie nach 16 Minuten entschieden: Heung-Min Son verwertete nach 45 Sekunden eine Vorlage von Harry Kane, Englands Teamkapitän legte zwei Treffer nach. Ab der 72. Minute gab Real-Madrid-Leihgabe Gareth Bale sein Debüt für Tottenham – dann kam West Ham zurück. Das 1:3 fiel aus einer Standardsituation, das 2:3 war ein Eigentor von Davinson Sanchez. In der 94. Minute passte der Schuss von Manuel Lanzini genau ins Kreuzeck. Tottenham bleibt durch das Remis Sechster.

Mourinho war sichtlich angefressen. Tottenham zeigte Schwächen, die Thalhammer wohl Ansatzpunkte für die Partie am Donnerstag geben. Er muss sich nicht nur wegen der individuellen Qualität beim Favoriten der Gruppe J etwas einfallen lassen: Ein Ausfall von James Holland droht.

Wieder am Knöchel verletzt

"Es ist wieder die Geschichte, die er schon am Knöchel hatte", erklärte Trainer Dominik Thalhammer. Mit der gleichen Blessur war Holland vor dem Play-off bei Sporting fraglich gewesen. Damals wurde er fit, mit dem 4:1 zog der LASK in die Gruppenphase ein. Diesmal hat Holland einen Tag mehr Zeit.

Wie wichtig der Stabilisator ist, zeigte das Spiel gegen Wörgl: Nach der ersten Hälfte, in der die Athletiker den Tiroler Regionalligisten kontrollierten, wurde es nach der Pause ohne Holland mühsam. Als Vertreter drängte sich Mads Emil Madsen bei seinem Startelfdebüt nicht auf. Thalhammer: "Es gibt Luft nach oben. Die Zeit soll er kriegen."

Keine Anlaufzeit brauchte Johannes Eggestein. Die Bremen-Leihgabe machte beim Pflichtspieldebüt für den LASK mit dem Tor zum 1:0 (29.) gegen Wörgl Werbung in eigener Sache im Hinblick auf die Startelf am Donnerstag. Eggestein: "Ich freue mich auf die Europa League. Tottenham ist ein großer Gegner. Wir wollen uns dort gut präsentieren und schauen, was wir dort mitnehmen können." Gegen Wörgl zählte vor allem der Einzug in das Achtelfinale. "Wir hätten mit 2:0 in die Halbzeit gehen müssen, dann wäre es leichter gewesen."

