LASK-Gegner FC Basel verkauft Top-Stürmer

West Ham United bestätigte am Donnerstag in der Früh die Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Albian Ajeti. Der 22-Jährige erhielt einen Vierjahresvertrag mit Option auf zwei weitere Saisonen.

Ajeti hatte Basel bereits am Mittwoch im Drittrunden-Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen den LASK (Spielbericht vom 1:2) gefehlt. Das Rückspiel in Linz steigt am Dienstag (20.30 Uhr). Die Ablösesumme für Ajeti liegt laut britischen Medienangaben bei rund acht Millionen Pfund (8,66 Mio. Euro).

Nach dem Abgang von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic nach China zu Shanghai SIPG hatte West Ham im Juli bereits den Franzosen Sebastien Haller verpflichtet. Für den 25-jährigen Angreifer überwiesen die Londoner kolportierte 40 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt.

