LASK-Gegner Alkmaar verpatzte Generalprobe - 0:2 bei Twente

Die Mannschaft von Trainer Arne Slot verlor am Samstag in der niederländischen Ehrendivision bei Twente Enschede mit 0:2. Es war der zweite Misserfolg von AZ in dieser Woche nach dem Viertelfinal-Out im Cup gegen NAC Breda (1:3) am Mittwoch.

In der Liga hatte Alkmaar zuletzt zwei Siege gefeiert, nun verabsäumte es der Club, zumindest bis Sonntag nach Punkten mit Tabellenführer Ajax Amsterdam gleichzuziehen. Ajax trifft zu Hause auf RKC Waalwijk.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.