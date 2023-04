LASK gegen Red Bull Salzburg ab 14:30 Uhr im Liveticker

Der LASK wird am Sonntag auf besonders motivierte Salzburger treffen: Unmittelbar nach dem glücklichen 3:3 gegen die Austria hielt Sportchef Christoph Freund in der Kabine eine Brandrede, um die Sinne zu schärfen. Trainer Matthias Jaissle forderte "ein anderes Gesicht" seines Teams als zuletzt und warnte vor einem "sehr, sehr guten LASK". Das 2:1 gegen Sturm habe gezeigt, dass die Linzer "Top-Mannschaften Paroli bieten und auch schlagen können".

Gegen den Meister blieb der LASK zuletzt zehn Mal in Folge sieglos. Beim jüngsten Auftritt in Salzburg ging diese Serie nur durch das 1:1 in der letzten Minute der Nachspielzeit weiter. Ziel sei es, vom Auswärtsspiel etwas mitzunehmen, sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. "Aber dafür brauchst du in Salzburg eine Top-Leistung." Verteidiger Filip Stojkovic sitzt seine Sperre ab, Philipp Wiesinger und Thomas Goiginger fehlen weiterhin verletzt.

Red Bull Salzburg gegen den LASK - Das Match ab 14:30 Uhr im Liveticker:

