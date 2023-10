LASK gastiert nicht nur in Liverpool, sondern auch im "kleinen Wembley"

Das große Auswärts-Highlight ist für den LASK ja am 30. November das Spiel an der legendären Anfield Road gegen den FC Liverpool. Davor müssen die Schwarz-Weißen morgen (21 Uhr, Servus TV, Sky live) noch im "kleinen Wembley" antreten. So wird zumindest das Stadion des französischen Erstligisten FC Toulouse genannt, in dem die Schwarz-Weißen morgen gastieren.