LASK findet Abnehmer für Transferflop

Im Jänner 2022 wechselte Filip Twardzik von Trnava zum LASK, nach zweieinhalb Jahren kehrt er endgültig zum slowakischen Erstligisten zurück - dazwischen liegen nur elf Pflichtspieleinsätze im Dress der Athletiker, davon vier für die zweite Mannschaft.

Der vormalige tschechische Nachwuchsteamspieler sollte im Frühjahr 2022 eine Mannschaft verstärken, in der wenig zusammenlief. Es war die Saison, in welcher der LASK in der Qualifikationsgruppe landete. In sieben der ersten neun Pflichtspiele verteidigte Twardzik für den LASK. Er fiel durch Tempo und durch robuste Zweikampfführung auf, aber auch durch Stellungsfehler. Die Einsatzzeiten wurden stetig kürzer - dann zog er sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

Die Zwangspause dauerte fünf Monate, er verpasste die Vorbereitung auf die Saison 2022/23. Der Linksfuß verlor den Anschluss, zumal der LASK als Reaktion auf die schwache Saison einen Umbruch vollzog und sich deutlich verstärkte.

Im Jänner 2023 kehrte Twardzik das erste Mal nach Trnava zurück, damals noch leihweise. Er sammelte ein halbes Jahr Spielpraxis, bei der Rückkehr zum LASK hatte er aber erneut kein Leiberl. Er konnte sich gegen die Konkurrenz nicht durchsetzen, im Jänner wurde er ganz der zweiten Mannschaft zugeordnet.

Jetzt endet das unglückliche Engagement. Der 31-Jährige kehrt endgültig nach Trnava zurück. Sein Vertrag beim LASK wäre noch bis zum kommenden Sommer gelaufen.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.) 1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone 2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker) Dienstag, 2. Juli, 17 Uhr | Pasching: LASK - CFR Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: | Raiffeisen-Arena: LASK - Galatasaray Istanbul (Tur)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Günther Mayrhofer

