LASK durfte das Stadion bei der Eröffnung gar nicht zur Gänze füllen

Die jüngsten drei Duelle mit Tirol hat der LASK verloren, das 1:4 im Herbst war die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga. Am Sonntag wollen die bereits fix für die Meistergruppe qualifizierten Linzer den Negativlauf gegen die Tiroler beenden, bevor eine Woche später Meister Salzburg in der Raiffeisen-Arena zu Gast ist.