LASK-Duo Helm/Pogatetz übernimmt St. Pölten

Stephan Helm ist neuer Cheftrainer des SKN St. Pölten. Das gibt der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag bekannt. Die Niederösterreicher bestätigen außerdem Emanuel Pogatetz in der Rolle des Co-Trainers.

"Ich freue mich sehr gemeinsam mit Emanuel diese Aufgabe in Angriff nehmen zu können. Wir haben bereits seit einem Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet und werden in der täglichen Arbeit auf Augenhöhe an die Sache herangehen. Der Fokus liegt in den nächsten Tagen nun darauf, einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison auf die Beine zu stellen. Darauf werden wir uns nun voll und ganz konzentrieren", wird Helm in einer Aussendung der Niederösterreicher zitiert.

"Für uns bietet sich jetzt die Chance auf einen Neuanfang. Diesen wollen wir mit einer Mannschaft aus jungen, dynamischen Spielern in Kombination mit erfahrenen Akteuren bestreiten. Aus meiner Sicht haben wir mit Stephan Helm und Emanuel Pogatetz genau das richtige Gespann gefunden, um diesen Weg erfolgreich beschreiten zu können. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit", so Sportvorstand Thomas Nentwich.

LASK: Komplettes Trainerteam gesucht

Das Duo Helm/Pogatetz kommt vom LASK zu den "Wölfen". Pogatetz war bei LASK-Chefcoach Dominik Thalhammer in Ungnade gefallen, musste zuletzt seinen Sessel räumen.

Die Athletiker müssen ihr Betreuerteam jetzt komplett neu aufstellen: Neben Pogatetz und Helm verließ zuletzt auch Analyst Christian Heidenreich die Schwarz-Weißen Richtung Salzburg.