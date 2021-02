Verrücktes 5:3: LASK im Cup-Halbfinale

Der LASK machte sich selbst das Leben schwer: Nach einer halben Überstunde zogen die Athletiker mit einem verrückten 5:3 nach Verlängerung gegen Zweitligist Klagenfurt in das Halbfinale des Fußball-Cups ein, in der Wolfsberg der Gegner ist.

Beide Bundesligapartien hatte der LASK im Frühjahr in Pasching verloren und auch gegen Klagenfurt rannten die Schwarz-Weißen ab der fünften Minute einem Rückstand nach – wieder nach einer Standardsituation, die Rusek per Kopf verwertete.

Die Athletiker dominierten, hatten es aber Torhüter Schlager zu verdanken, dass sie nicht höher zurück lagen: Er parierte gegen Paul (37.), bewahrte Filipovic vor dem Eigentor (54.) und gewann das Duell gegen Straudi (57.).

In zwei starken Minuten drehte der LASK dank der Eingewechselten die Partie: Michorl spielte Potzmann frei, dessen Kopfballablage Eggestein verwertete – 1:1 (68.). Der Deutsche legte beim nächsten Angriff mit der Ferse ab auf Joker Balic, der zum 2:1 stach (70.).

Gruber hätte alles klar machen können: Doch er wurde der vierte Athletiker nach Goiginger, Eggestein und Renner, der in dieser Saison einen Elfmeter verschoss – Moser hielt (78.). Klagenfurt bestrafte den Fehlschuss in der 92. Minute: Wieder war es ein Eckball, bei dem das Tor von Hadzic zum Ausgleich die Verlängerung erzwang.

In dieser gelang dem LASK wieder ein schneller Doppelschlag: Balic traf zum 3:2 (98.), Eggestein legte das 4:2 nach (101.). Doch Klagenfurt gab sich beim Debüt von Trainer Pacult nicht geschlagen: Jaritz erzielte den Anschlusstreffer (108.). Erst nach Potzmanns 5:3 (111.) war der Widerstand gebrochen.

Transferfenster schließt

"Wir haben die Chance auf das 2:0 ausgelassen", haderte Pacult. Im Halbfinale so der LASK am 2. oder 3. März in Wolfsberg zu Gast. "Schön", sagte Eggestein zum Los. "Wir haben vor kurzem dort 3:0 gewonnen und wollen sie wieder schlagen."

Am Montag schließt auch in Österreich das Transferfenster. Sturm Graz schlug am Wochenende zu: Von Tirol kommt Kelvin Yeboah. Der 20-jährige Stürmer hatte beim 4:2 in Pasching zum Frühjahrsauftakt ein Tor erzielt und zwei Treffer vorbereitet. Schon am Dienstag könnte er gegen die SV Guntamatic Ried sein Debüt für die Grazer geben. Der LASK spielt am Mittwoch in St. Pölten.

Artikel von Günther Mayrhofer Redakteur Sport g.mayrhofer@nachrichten.at