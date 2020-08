LASK denkt nicht an das Ergebnis

Die Vorbereitung auf die neue Saison hat begonnen, die alte ist für den LASK noch gar nicht beendet: Am Mittwoch schließen die Athletiker diese mit dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Manchester United ab (21 Uhr, Puls 4).

Nach dem 0:5 im Hinspiel, der letzten Partie vor der Corona-Zwangspause, geht es vor allem darum, sich teuer zu verkaufen. "Wir denken nicht in Richtung eines Ergebnisses. Wir schauen, das eine oder andere besser zu machen", sagte Trainer Dominik Thalhammer, der im "Theatre of Dreams" seine Pflichtspielpremiere auf der LASK-Bank gibt. Für ihn ist die Partie gegen die englische Übermacht keine undankbare Aufgabe. "Gegen solche Teams zu spielen, solche Spiele zu spielen, in diesem Stadion – das ist schon großartig."

Thalhammer ist der einzige Neue im LASK-Flieger, der morgen in Richtung Großbritannien abhebt: Die Neuzugänge sind noch nicht spielberechtigt. Peter Michorl ist dabei. Noch gibt es keine konkreten Angebote für den 25-Jährigen. Bremen hat auf seiner Position mit Patrick Erras einen ablösefreien Spieler von Nürnberg geholt.

