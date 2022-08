Mit dem SK Sturm Graz war für den LASK beim 1:0 (0:0)-Sieg in Graz auch der vierte Europacup-Teilnehmer nach Rapid, Austria und Wolfsberg kein Stolperstein. Keito Nakamuras Traumtor zum Sieg nach 65 Minuten war noch dazu historisch. Seit 1974 existiert die Fußball-Bundesliga in der heutigen Form. Und nie in diesen vergangenen 48 Jahren – egal ob in der Bundesliga, zweiten Liga oder Regionalliga – hat der LASK in den ersten fünf Spielen besser als jetzt abgeschnitten.